AVERSA. A scuola armati di coltelli: due minorenni denunciati

I professori hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine

AVERSA – In classe armati di coltellino e punteruolo. E’ quanto accaduto questa mattina in un istituto superiore di Aversa. I docenti hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per aver trovato alcuni alunni in possesso di oggetti pericolosi atti ad offendere.

Gli agenti della polizia locale si sono recati sul posto e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Durante la mattinata sono stati ascoltati i professori e gli agenti, dopo aver avuto conto della situazione, hanno proceduto al sequestro penale degli oggetti e denunciato i due studenti minorenni in qualità di possessori all’autorità giudiziaria.