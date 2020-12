AVERSA. La città piange Antonio, storico commerciante di via Roma

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Tanto dolore per l’ultimo saluto ad Antonello Celardo, detto Antonio, 53 anni e noto commerciante aversano. Oggi presso il cimitero cittadino vi è stata la benedizione della salma di Antonello, storico proprietario di un’attività commerciale con sede su via Roma, discendente di una famiglia di commercianti. Era il titolare del negozio Carezze e amato e apprezzato per le sue doti umane. Sempre gentile e generoso, disponibile e altruista, la sua prematura scomparsa ha sconvolto l’intera comunità. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per Antonio.