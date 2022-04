AVERSA. Anziano in bici investito da un’auto

AVERSA ( Lidia e Christian de Angelis) Terribile incidente: anziano in bici investito, gravi le sue condizioni. Oggi alle 13:00 circa un anziano, era in sella alla sua bici, lungo viale Olimpico all’altezza dell’ingresso a via Giotto ad Aversa quando una vettura, forse viaggiando a velocità sostenuta ha preso in pieno l’uomo, che a causa del forte impatto è finito con lo sbalzare dalla bici e sbattendo in terra, ha riportato diverse lesioni e ferite. Alcuni automobilisti presenti hanno richiesto i soccorsi, sul posto i sanitari del 118 che hanno medicato la vittima e trasportandola al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa sul posto anche le forze dell’ordine per accertare le dinamiche dell’incidente.