AVERSA. Blitz in una casa di Piazza Savignano. Sequestrate 20 stecche di hashish. Denunciata 81enne

AVERSA – Nella mattina del 19.06.2019, la Polizia Giudiziaria del Commissariato di Aversa diretto dal Primo Dirigente dott. Vincenzo GALLOZZI e Commissario Capo Vincenzo MARINO, ha

effettuato una perquisizione domiciliare in Piazza Savignano, ove nell’abitazione di Raffaela Nugnes, classe 1938, gli Operatori rinvenivano 20 stecche di hashish occultate in un pacchetto



di sigarette per un totale di circa 60 gr.

L’ incessante attività investigativa volta alla prevenzione e alla repressione del reato di vendita di sostanze stupefacenti, com’è noto, ha portato nella giornata di Venerdi 14 Giugno all’arresto da

parte della Polizia giudiziaria di Severino Bruno, provvedimento poi convalidato con sottoposizione di quest’ultimo agli arresti domiciliari. La donna, già nota alle forze di Polizia poiché pregiudicata per reati contro la morale ed il buon costume, veniva quindi denunciata, data la sua avanzata età, in stato di libertà per il reato di spaccio ed in merito ai fatti contestati ammetteva le proprie responsabilità.

Sono in corso accertamenti per capire chi sono le persone che si avvalgono della collaborazione di una donna così anziana per vendere droga, compiendo atti e comportamenti finalizzati alla

commissione di un illecito che può essere definito una vera e propria “piaga sociale”. L’ennesima perquisizione, il cui accertamento ha dato esito positivo, conferma l’attenzione e la scrupolosa attività di accertamento posta in essere dai Poliziotti del Commissariato.