AVERSA dice ADDIO A CORRADO, il gigante buono si è spento a 50 anni

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) La comunità piange Corrado, il gigante buono. Ieri il conosciuto e benvoluto Corrado, 50enne di origine Moldave, che da anni viveva e lavorava onestamente in città è stato colpito da complicanze cardiache ed è morto. Corrado, era un uomo onesto, lavoratore, sempre gentile, cordiale e disponibile, non si risparmiava mai, aveva la famiglia nel Paese di origine, viveva solo qui in Italia, era bigliettaio e operatore presso il Teatro Cimarosa di Aversa della famiglia Virgilio. La salma dell’uomo è stata trasferita presso l’ospedale di Giugliano per l’esame autoptico poi dopo gli accertamenti il corpo sarà restituito alla famiglia in Moldavia, tra pochi giorni avrebbe compiuto 50 anni. La sua prematura scomparsa ha gettato tutti nel dolore.