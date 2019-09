AVERSA – Aggredito per strada e ferito a colpi di ascia. E’ accaduto questa mattina in via Libertà ad Aversa. Vittima di questo vile episodio è M.D., 48 anni del posto. L’uomo, ferito al torace, è stato trasportato d’urgenza al locale nosocomio. Ancora poco chiaro il movente dell’aggressione.