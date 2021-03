AVERSA. Furto nel negozio di casalinghi, ladro ripreso dalle telecamere e scoperto dai titolari. ECCO CHI E’

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Balordo deruba negozio, appello disperato dei titolari. Un giovane uomo, quello ritratto in foto, il 13 marzo scorso, è entrato in un negozio di casalinghi e lo ha derubato. I titolari visionando le telecamere di sorveglianza dell’attività sono riusciti a risalire all’identità e a pubblicare la foto avvisando tutti i cittadini e i negozianti di prestare molta attenzione al soggetto in questione.

Questo l’appello disperato dei titolari di Okay Market di via Gramsci ad Aversa: “ATTENZIONE SEGNALATE! Questa persona ci ha derubato! Segnalate affinché non accada anche ad altre parti. Si aggira all’interno di una Punto di colore grigio. Siamo sempre più amareggiati e dispiaciuti quando accadono queste cose!”.