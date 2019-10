AVERSA. Il Panart riapre i battenti, ma non potrà essere utilizzato come discoteca

AVERSA (red.cro.) – Era il 30 settembre quando il Questore di Caserta, disponeva il sequestro del rinomato locale Panart sito in via Mazzini ad Aversa. La chiusura è stata decisa, dopo che gli agenti del commissariato di Aversa, hanno verificato numerose infrazioni amministrative. In queste ore, dopo circa due settimane, il locale a cavallo del confine tra Carinaro e Aversa ha riaperto i battenti. Il locale aveva la licenza come ristorante per 140 coperti, ma veniva utilizzato anche per feste e come discoteca. Dopo lo stop ricevuto dalla polizia, il Panart riapre, ma solo come ristorante.