AVERSA – É guarito dal Covid il vescovo di Aversa, Mons. Angelo Spinillo, si era contagiato il 1 Aprile. La notizia è stata resa nota dalla diocesi normanna. Monsignor Spinillo ha utilizzato queste parole per comunicare il tampone negativo: “Ringraziando il Signore posso condividere con tutti voi l’esito negativo dell’ultimo tampone. Spero che quanto prima tutti coloro che al momento sono ancora in difficoltà per la pandemia, possano recuperare migliori condizioni di salute”.