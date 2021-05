AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Ladri al plesso dell’infanzia in via Guido Rossa. Una banda di ladri durante la notte ha asportato due motori dai cancelli della scuola, creando grossi disagi e danni. Ad accorgersene il personale giunto a scuola, nella mattinata, ha allertato il dirigente scolastico e le forze dell’ordine. Indignati i cittadini per il vergognoso atto predatorio.