AVERSA. Le regole per i botti di capodanno. Dove poterli usare e la lista dei petardi vietati

AVERSA – E’ stato firmato dal sindaco Alfonso Golia il documento che ordina il divieto di utilizzo di articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo ad una distanza

inferiore a 150 metri da Ospedali, Case di Cura, Case di Riposo, ricoveri zootecnici per la tutela degli animali d’affezione, come i canili. Inoltri, con l’ordinanza 203 datata 18 diucembre, si dà lo stop all’utilizzo di articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo in prossimità di: cassonetti di raccolta rifiuti, aree di deposito rifiuti, in presenza di sostanze e depositi di materiale infiammabile, scuole, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti in aree pubbliche e articoli pirotecnici, diversamente da quanto prescritto in etichetta, in luoghi pubblici, luoghi privati aperti al pubblico, in luoghi privati laddove possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o privati appartenenti a terzi non consenzienti.



Ilcomprende anche la vendita degli articoli pirotecnici di categoria europea F4 (IV cat. italiana) definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo “petardo”, cioè

Per i restanti giochi pirotecnici, come quelli categorizzati F1, per il periodo dal 31/12/2019 al 1/1/2020, sino alle ore 3,00, sarà possibile l’utilizzo, sempre nel rispetto delle prescrizioni e delle minime distanze di sicurezza indicate sulle etichette presenti sui manufatti esplodenti.