AVERSA. Lite tra maestre finisce a ceffoni: al via il procedimento disciplinare

Alla scuola primaria Domenico Cimarosa.

AVERSA E meno male che proprio loro dovrebbero dare l’esempio ai più piccoli e non certo far sì che un diverbio si trasformi in una violenta lite finita a schiaffi. Eppure è andata proprio così alla scuola primaria Domenico Cimarosa di Aversa, dove due maestre si sono prima affrontate verbalmente e poi, una delle due, ha ben pensato di dare un sonoro ceffone alla collega. Fortunatamente, pare che la lite sia avvenuta lontano dagli occhi dei bambini. Ma, certamente, per loro ci saranno delle conseguenze disciplinari. Ad annunciarlo è il dirigente scolastico Mario Autore, che ha già avviato l’iter per le due insegnanti.