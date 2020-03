AVERSA. Lutto nel quartiere Trinità. Addio Luisa, madre di 4 figli

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) La Trinità piange Luisa Cocchia, 47 anni, morta per complicanze di salute, no covid-19. Ieri alle 15 presso il cimitero cittadino si è tenuta la messa per i funerali senza famiglia della splendida donna. Luisa, sposata con Peppino o pittore, madre di 4 figli, due maschi e due femmine, era la figlia di Ciro a “permettete”, noto personaggio della zona. La donna soffriva da anni di una grave cardiopatia congenita; era in cura al Monaldi di Napoli. Per tutti Luisa era na santarella, sempre solare, disponibile, simpatica e affettuosa, la sua dipartita prematura ha gettato tutti nello sconforto, e nel dolore, una terribile perdita per la città e per il quartiere Trinità di Aversa. Numerosi i messaggi di addio e cordoglio tra cui quello dell’amico Nicola Menale.