AVERSA. Lutto nell’Arma. Malore improvviso si porta via Donato Di Grazia, luogotenente dei Nas

AVERSA/MARCIANISE (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nell’arma dei Carabinieri, si è spento Donato Di Grazia 53 anni luogotenente dei NAS. L’uomo mentre era a casa di sera ha accusato un terribile mal di testa, tanto da accasciarsi a terra per i forti dolori ed è deceduto improvvisamente. Lo stimato luogotenente era originario di Aversa ed era sposato con la professoressa Maria Alborino di Marcianise, padre di Pasquale 28 anni, Angela, 24 anni e Emmanuele, 22 anni. Il 53enne, era uno stimato ed apprezzato componente del N.A.S. Carabinieri di Latina da 24 anni e nel corso degli anni si era fatto apprezzare dai suoi colleghi e superiori per le sue doti investigative che l’hanno visto, silenzioso protagonista, di numerose indagini ed attività svolte nell’ambito delle specifiche competenze del reparto speciale. Prima di Latina aveva lavorato in Sardegna, a Cagliari (era entrato nell’Arma 33 anni fa): si era laureato in biologia e aveva deciso di fare domanda nei Nas dove è sempre rimasto. I suoi colleghi lo hanno descritto come un vero amico e un collega profondamente buono, affidabile, con un profondissimo senso religioso che trasmetteva con allegria anche agli altri. L’ultimo saluto si è tenuto presso la chiesa di S. Giuseppe Lavoratore, in Latina Scalo, Piazza San Giuseppe poi la salma è stata cremata.