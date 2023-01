AVERSA. Madre cerca il figlio adottato a 6 anni: “Gli devo spiegare perché lo lasciai”

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Madre cerca disperatamente il figlio 19enne dato in adozione nel 2010. Antonietta chiede aiuto per ritrovare Marco, il proprio figlio nato ad ottobre 2004 e poi adottato a 6 anni. I motivi dell’adozione non si conoscono, ma la madre vorrebbe rivedere il proprio amato figlio e spiegare cosa è accaduto quando era piccolo. Questo l’appello, lanciato dalla sorella Rosa: “Sono Amoroso Antonietta, cerco mio figlio. L’ultima volta aveva 6 anni, si chiama Marco Visconti nato 09/10/2004 ad Aversa via San Lorenzo 75 scala M. Ti cerco da una vita ma non so scrivere. Questo annuncio lo sta scrivendo Rosa, tua sorella”.

Vi

è una grande mobilitazione per aiutare questa donna, qualcuno crede che su Instagram vi sia il ragazzo con stesso nome e cognome.