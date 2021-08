AVERSA. Malore improvviso alla guida. Oggi i funerali di Gaetano Cipullo

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Dolore e commozione ai funerali di Gaetano Cipullo. Oggi alle 16:30 si sono svolti i funerali presso la Parrocchia di Maria di Costantinopoli ad Aversa del 62enne che ieri mattina è deceduto a seguito di un arresto cardiaco mentre era a bordo della sua auto in Piazza Crispi, a seguito di ciò ha sbandato con l’auto finendo contro una seconda vettura. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale ma ormai dopo poco è deceduto. Cipullo uomo perbene, gentile e generoso, molto conosciuto in città lascia la moglie Rosa Ciriello e le figlie Gelsomina, Enrica e Susy oltre i tanti familiari ed amici nel dolore. Tanti i presenti per l’ultimo saluto.