AVERSA. Malore in pieno centro per un giovane ragazzo

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Ieri, mercoledì, in via Diaz ad Aversa, un ragazzo extracomunitario è svenuto in strada dopo un malore, probabilmente dovuto ad un eccesso di alcool.

Il giovane ha perso i sensi finendo per terra, sotto gli occhi dei passanti. Sul posto sono sopraggiunti i vigili urbani del Comando di Aversa che hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per soccorrere l’uomo che poi è stato trasportato in ospedale.

In via Garibaldi, poco dopo, è caduta per strada rovinosamente una donna che è stata costretta alle cure dei sanitari, riportando gravi fratture alla spalla e contusioni varie.