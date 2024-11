AVERSA. Movida violenta in via Seggio: 22enne accerchiato e massacrato di botte

E’ accaduto poco dopo le 2:00 della notte appena trascorsa

AVERSA – Violenza, questa notte, nella centralissima via Seggio una delle aree principali per la movida normanna. Un ragazzo del posto, 22 anni, poco dopo le 2:00 è stato vittima, per cause ancora in corso di accertamento, di un pestaggio da parte di alcuni coetanei.

Colpito ripetutamente con calci e pugni al volto tanto da riportare ferite evidenti per le quali si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che prestato un primo soccorso lo hanno poi affidato alle cure dei medici dell’ospedale Moscati.