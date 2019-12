AVERSA. Muore a 59 anni l’avvocato Oliva

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Vittorio Oliva 59 anni, stimato professionista aversano, nato a Casagiove, con lo studio in via Verdi. Improvvisamente è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, la sorella Luisa e i nipoti, oltre che ai tanti amici e colleghi avvocati nel tribunale di Napoli Nord. Oggi alle 16 si sono celebrati i funerali presso la Parrocchia di S. Maria a Piazza ad Aversa, alla presenza di numerosi professionisti normanni e non solo, amici e familiari, tutti in lacrime per la perdita di una persona perbene, un caro amico.