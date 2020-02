AVERSA. Muore commerciante. Lascia la moglie e due figli

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Giovanni, padre si spegne troppo presto. Un ennesimo lutto sconvolge l’intera comunità, è venuto a mancare a soli 49 anni Giovanni Tirozzi, sposato con Michelina Oppio, e padre di Igino e Francesco. L’uomo era molto conosciuto e amato in città, era un commerciante, sempre solare, sorridente e gentile, aveva sempre la battuta pronta e e una parola di conforto per chi ne avesse bisogno, la sua dipartita è un dolore forte da accettare per tanti. I funerali si celebreranno oggi alle 16 presso la Parrocchia San Giovanni Battista Savignano ad Aversa.

Centinaia i messaggi di addio e cordoglio, pubblichiamo i due più toccanti rivolti a Giovanni.

Nini O. “Torneranno questi momenti?…allegro nonostante i tuoi problemi..Ogni giorno..”Annarè buon lavoro sorridi e nun penzá a niscun ! E quand te fann coccos dimmel a me , che e facc fui a tutt quant”… La sera di ritorno insistevi , che rimanessi a mangiare da te per farci il nostro bicchierino di vino..quando ero piccola mi hai fatto da papà , perché il mio non cera mai , quando ero fuori in Germania ogni giorno mi chiamavi per sapere se era tutto bene , ancora non ci credo che adesso tu non ci sei più …e niente è giusto. Adesso , con chi faccio tutte queste follie? Me spezzat o core..troppo presto sei andato via ..e scusami se lo dico ma mi manchi ci manchi!”

Annalisa D.G: “Dopo che ho aperto gli occhi di prima mattina, ho preso il cellulare per vedere che ore erano, ma gli occhi hanno visto ciò che non volevano vedere. Purtroppo tu caro Giovanni Michela Tirozzi te ne sei andato per sempre. Mi ricordo sempre con il sorriso sempre stampato ogni volta che andavo a trovarvi. E nonostante che non avevi niente, davi sempre qualcosa, è una cosa che non mancava mai questa parte dei te. Sei stato un uomo pieno di bontà e tanta umiltà, eri circondato dalle persone che ti amavano e ti ameranno ancora, eri un pilastro importante non solo per la tua famiglia, ma anche per tutti. Sono ancora sconvolta per la tua scomparsa, so che sei diventato un angelo che Dio aveva tanto bisogno per renderlo il PARADISO più bello. Stai sempre vicino alla tua famiglia e ai tuoi parenti, e ti chiedo per favore, salutami la mia sorellina che ti ha accolto nel posto più bello. Riposa in pace caro Giovanni, non ti dimenticherò mai!“.