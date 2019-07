AVERSA. Muore mentre è in mare colpito da un infarto, tragedia nel Cilento per un aversano

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – È morto annegato a causa di un malore Rosario Reali, 82 anni di Aversa. La tragedia è avvenuta a Capo D’Arena, nel Comune di Pisciotta, dove un Rosario, di Aversa, ma residente a Chieti, in vacanza nel Cilento, è morto annegato mentre stava facendo un bagno in mare con alcuni familiari ed amici. Secondo la prima ricostruzione dei fatti Reali era sceso in acqua verso le 15:45, quando intorno alle 16, le persone che si trovavano con lui hanno notato la sua assenza. Poco dopo il corpo dell’uomo è riemerso.

Probabilmente colto da malore l’uomo avrebbe tentato di rientrare ma sarebbe stato sopraffatto dal malore stesso e sarebbe, quindi, annegato. Il corpo sarebbe stato portato a riva dalla risacca. Immediato il tentativo di soccorso. Già conoscenti e bagnanti cercavano di aiutarlo mentre qualcuno chiamava i soccorsi, ma nonostante il tempestivo intervento, per lui non vi è stato nulla da fare. Ora sarà l’esame autoptico a stabilire quale è stata la causa della morte. La tragedia si è consumata davanti agli occhi della moglie che era in spiaggia.



È stata allertata anche la Capitaneria di Porto di Palinuro che tramite i suoi uomini, ha organizzato le operazioni per recuperare il cadavere. Il corpo dell’anziano si trovava nello specchio d’acqua riservato alla balneazione; per questo è stato utilizzato un pattino per recuperare il cadavere. A seguire le indagini per la ricostruzione della dinamica, i carabinieri della stazione di Pisciotta e della compagnia di Vallo della Lucania.Sulle cause della morte non ci sarebbero dubbi, l’anziano é stato colto da malore mentre nuotava.