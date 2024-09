AVERSA. Nozze di diamante per Maria e Pasquale: 60 anni di duraturo amore

Grande festa, quindi, organizzata da figli, parenti ed amici per celebrare questo evento e per vivere la felicità e la

AVERSA – Grande festa per i sessant’anni di matrimonio, l’8 settembre, per i coniugi Maria e Pasquale Bellotta.

Nel lontano 1964, lei quindicenne e lui non ancora diciottenne decidono di sposarsi ma le leggi della chiesa non

permettevano a minorenni di sposarsi “regolarmente”. Così vennero invitati dal Vescovo di Aversa a presentarsi in

Cattedrale ad Aversa di primo mattino (ancora buio), per celebrare il matrimonio di nascosto dai fedeli prima della

celebrazione della messa mattutina.

matrimonio in gran segreto senza l’agognato vestito bianco, senza nessuno che abbia potuto assistere allacelebrazione, senza nemmeno i propri genitori che potessero godere dell’evento.La loro vita, nonostante i tanti sacrifici, va avanti con serenità e amore mettendo al mondo otto figli, ritrovandosioggi con ben 14 nipoti e 4 pronipoti più un altro in arrivo.Grande festa, quindi, organizzata da figli, parenti ed amici per celebrare questo evento e per vivere la felicità e lasoddisfazione di essere arrivati all’importante traguardo di sessant’anni di matrimonio non ancora ottantenni. Lafamiglia ha voluto regalare agli ”sposi” un maestoso matrimonio in chiesa, con tutti gli onori del caso, in presenzadi tutti coloro che li stimano e vogliono loro bene.La festa è iniziata con la cosiddetta “Serenata agli sposi” la sera prima del matrimonio con dolci melodie eseguitecon chitarra e mandolino miste a canzoni neomelodiche, cantate dallo sposo considerato che Pasquale Bellotta èun bravo cantante di canzoni neomelodiche, riuscendo ad incidere, a suo tempo, diversi dischi in vinile con LP e45 giri.La serata si è conclusa a tarda notte dopo un magnifico banchetto per tutto il vicinato.Si è proseguito il pomeriggio seguente con la cerimonia in chiesa con i figli a fare da testimoni di nozze e ipronipoti a fare da paggetti portando fedi e doni all’altare ed un magnifico bouquet alla sposa. La festa si èconclusa in bellezza con una sfarzosa cena in un magnifico locale tra suoni e balli e la recita di una poesia, a lorodedicata, scritta dal figlio, il poeta Luigi Bellotta.Davvero una splendida festa organizzata dai figli per ripagarli, almeno in parte, di quanto “gli sposini” hannodovuto vivere sessant’anni fa, nel buio di un mattino.

Sissant’anne ‘e matrimonio

Sissant’anne ‘e matrimonio

…quanta fatte stanno ‘a dinte!

Quanta ggente mise a munno

‘a sti duje guagliuncille

pe’ nu vàso accumminciato

…tanto e tanto tiempo fa.

…Otto figli fatte gruosse,

tanta nore e tanta iennere

e nepute in quantità.

Tanta ggente tutt’ attuorno

…è na vera rarità!

Pure tanta pronipoti,

dinte a ‘sta marmaglia ‘e ggente,

nun putevano mancà;

…chesta chiorma ‘e criature

songhe “‘o grano” semmenato

pe’ ‘o futuro che sarrà.

Tutto chesto è grazie a vuje!

…grazie a chillo matrimonio

fatto ‘na matina ‘o scuro

chiù ‘e sessant’anne fa,

quanno ‘o Vescovo “annascuse”

dinte a Chiesa ‘o Vescovado

zitto, zitto, “aummo, aummo”

ve facettene spusà.

Quanta sacrificie fatte

da allora fino a mò,

pe’ nun fa’ capì maje niente,

pe’ nu fa sapè e figlie

‘e coccosa che nun va.

Quanta bbene ch’hammo avuto

‘a ‘sti dduje vicchiarielle

sempe pronti a farse annanze

pe’ risolvere ‘e probbleme

pe’ capì ca se po fa’.

È pe’ chesto… e tutt’ o riesto

che nuje stamme tutt’ ccà

pe’ ve dimustrà ‘stu bbene

che vuje sempe avite dato

…pe’ ve dicere tutt’quante

grazie assaje pe’ ciò che è stato

e pe’ chello che sarrà.