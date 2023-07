AVERSA. Poco personale e pendenze in aumento: Giudice di Pace si ferma per un mese e mezzo

Disposta la sospensione delle udienze civili dal 15 settembre al 31 ottobre con il rinvio dei processi a date successive

AVERSA – Poco personale e migliaia di pendenze: ufficio del Giudice di Pace di Aversa si ferma. La decisione arriva al termine di un incontro convocato dal presidente del tribunale di Napoli Nord, Luigi Picardi, con il Giudice professionale dell’ufficio normanno, il presidente e il segretario dell’ordine degli avvocati, il direttore amministrativo del tribunale di Napoli Nord e dirigente della Cancelleria del Giudice di Pace, per verificare la situazione dell’Ufficio.

Restano da registrare quasi 3500 richieste di archiviazione e da liquidare 29 pratiche di gratuito patrocinio. La pendenza delle pratiche relative alla gestione delle spese penali è passata da 306 a 389.

In questo contesto il personale amministrativo ha più volte ribadito che nelle condizioni attuali non è in grado di assicurare l’adempimento delle prescrizioni imposte, il recupero, anche solo parziale, dei ritardi accumulati e di gestire l’ordinario, con il risultato che la situazione complessiva si è aggravata ed è destinata ad ulteriore appesantimento.

Per questo motivo il presidente del tribunale di Napoli Nord ha disposto la sospensione delle udienze civili dal 15 settembre al 31 ottobre con il rinvio dei processi a date successive.