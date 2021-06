AVERSA. Raid al mercato ortofrutticolo: rabbia e disagi tra gli operatori

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Ennesimo furto presso il mercato ortofrutticolo di viale Europa. Ennesimo furto presso il mercato ortofrutticolo di viale Europa. Stanotte dei balordi hanno fatto irruzione all’interno della struttura comunale presso la quale sarebbero in corso lavori di riqualificazione dato che è chiuso da due anni circa. Questo è il terzo episodio in cui dei delinquenti forzano l’accesso della struttura e dirigendosi verso alcuni depositi hanno portato via ciò che contenevano, facendo perdere poi le proprie tracce. I balordi proprio a giugno 2020 depredarono questa struttura, e ora tornano di nuovo, portandosi via tre le bilance rotte, il pacco batterie del muletto rubate, impianto elettrico distrutto, cancelli parzialmente rubati. Ad accorgersi dell’accaduto un operatore, che ha denunciato l’accaduto e reso noto sui social Pasquale Andreozzi “Questa mattina sono entrato nel mof di Aversa, che squallore, ho trovato tutti e tre le bilance rotte, il pacco batterie del muletto rubate, impianto elettrico distrutto, cancelli parzialmente rubati, e come da copione a noi è stato impedito di lavorare. La solita scusa è il fatto che anche se abbiamo una causa in corso, risultiamo morosi e quindi non ci vengono rilasciati i permessi, ora io mi chiedo : non era più logico farci lavorare dicendo da oggi pagherete tot, poi quando i giudici stabiliranno quando e quanto pagare ci saremmo rimessi alla legge, chi perde paga. Tanto non possiamo fuggire, era logico agire in questi termini, invece non c’è volontà di sistemare le cose. A mio avviso questa apertura parziale serve solo a distruggere il mof, questo è il vero intento, senza pensare che in quella realtà ci vivono tante persone” Ormai la question MOF è un tema costante, un continuo scarica barile, e proteste e promesse non mantenute, intanto i ladri ci sguazzano e fanno man bassa di quel poco che resta del mercato. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine informate dell’accaduto.