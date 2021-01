AVERSA. Schianto in via Bixio. Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro di cinta

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Brutto incidente nel pomeriggio di ieri in via Nino Bixio ad Aversa. Una vettura, forse viaggiando a velocità sostenuta, ha perso il controllo finendo la sua corsa contro un muro di un’abitazione, sopra il marciapiedi. L’impatto è stato così forte che la parte anteriore si è danneggiata pesantemente perdendo pezzi ovunque, persino la targa. Soccorso l’autista, il mezzo è stato portato via dal carroattrezzi.

Esasperati i residenti della zona poiché in quel punto stradale si verificano spesso incidenti, per velocità con cui si viaggia e per mancanza di segnaletica e rispetto delle regole stradali.