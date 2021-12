AVERSA. Schianto tra due vetture su viale della Libertà per un semaforo in tilt

AVERSA – La città di Aversa, come in realtà tutte quelle della provincia di Caserta, sta vivendo un periodo non semplice legato al maltempo che, inesorabilmente, può provocare incidenti stradali a causa del manto stradale scivoloso.

Come se non bastasse, mettiamoci anche la condizione terribile delle strade della provincia di Caserta, con buche e avvallamenti su qualsivoglia tratto, e il gioco è fatto. Sono decine le collisioni che giornalmente vengono registrate. Se a questo ci mettiamo anche il malfunzionamento dei sistemi elettronici, siamo a cavallo.

Ed è quello che è successo nei giorni scorsi ad Aversa, lungo viale della Libertà. Infatti, oltre alla pioggia, la collisione tra due vetture sarebbe stata causata dal malfunzionamento del semaforo che si trova in zona. Sono stati i vigili urbani a intervenire e annotare il malfunzionamento.