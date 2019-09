AVERSA. Scontro in viale Europa tra scooter e auto: il centauro viene ricoverato in ospedale

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis)– Un evento che fortunatamente ha un epilogo senza conseguenze quello accaduto ieri mattina in Viale

Europa ad Aversa, dove una vettura e uno scooter sono entrati in collisione per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio è stato un giovane centauro, che dopo l’impatto è scivolato lungo il manto stradale per alcuni metri. Il ragazzo ora si trova ora ricoverato all’ospedale di Aversa con varie ferite, fra cui una frattura, e lesioni. Soccorso dai sanitari del 118 chiamati dai presenti, fortunatamente non è in pericolo di vita, illeso invece l’automobilista. Sul posto sono arivate le forze dell’ordine per accertare le dinamiche dell’incidente e regolare la viabilità.