LA FOTO. AVERSA. Sequestrata struttura di 400 metri quadrati. Denunciato imprenditore

AVERSA (Lidia e Christian De Angelis ) – Operazione Terra dei Fuochi ad Aversa, nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli Vice Prefetto Filippo Romano, a seguito di controlli effettuati dalla Polizia Locale di Aversa diretta dal Comandante Antonio Piricelli lo ⁸e dal Raggruppamento 2 Campania dell’Esercito Terra dei Fuochi sono state ispezionate alcune attività.

A seguito di controllo documentale di una attività di lavorazione ferro ed alluminio in località Borgo è emerso che i registri di carico e scarico non erano stati compilati correttamente. Altresì si è rilevato che il titolare dell’azienda allocata in una struttura di circa 400 mq operava in dispregio alle normative vigenti in materia ambientali, senza le dovute autorizzazioni previste per legge e delle relative autorizzazioni in materia edilizia.

Stante

l’assenza di autorizzazioni ambientali ed edilizie, l’attività è stata posta sotto sequestro di polizia giudiziaria ed il titolare denunciato all’autorità giudiziaria.