AVERSA. Tassi usurai al 120%. La GdF arresta un 41enne

AVERSA – Tassi usurai al 120 per cento: sono stati vessati per circa treG anni, con richieste di interessi illegali ed onerosi, le vittime di usura di un 41enne arrestato ad Aversa dai militari della Guardia di Finanza nell’ambito di una inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord che ha ottenuto anche il sequestro di un’auto del valore di 35mila euro. Le indagini sono partite dalle denunce delle persone che si erano rivolte all’uomo per un piccolo prestito lievitato in maniera esponenziale. Sono scattate cosi le intercettazioni ambientali e telefoniche ed un’indagine patrimoniale sfociata nell’accusa di usura. L’uomo ha avuto il beneficio degli arresti domiciliari.