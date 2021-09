Avis TEANO, sabato 18 e domenica 19 settembre dedicati alle donazioni di sangue

TEANO – (Pietro De Biasio) Sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 sono in programma due giornate dedicate alle donazioni di sangue alla sede dell’Avis di Teano in Viale Italia n. 62. I prelievi verranno effettuati nel pieno rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Covid-19 e si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina di protezione. Per diventare donatori è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni di età, un peso non inferiore ai 50 kg e godere di buona salute. “Non mancate, non facciamo diminuire la disponibilità di sangue presso gli ospedali Campani, facciamo sì che tutti i pazienti possano ricevere la loro terapia salvavita”. Si ricorda anche che donare il sangue dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid non comporta alcun rischio né per il donatore stesso né per i pazienti a cui verrà trasfuso. É possibile prenotare la donazione chiamando il numero 3347101305 o inviando un messaggio privato alla pagina facebook dell’Avis Teano.