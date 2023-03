Avvelenata la cagnolina del presidente del Comitato “Città Domizia”

L’avvelenamento, questa notte, per mano di ignoti

CASTEL VOLTURNO – “Evidentemente le mie dichiarazioni hanno provocato la reazione di persone che fanno della viltà la loro condotta di vita. Avvelenare Puffetta è un atto di assoluta nefandezza che ha provocato dolore a me ed alla mia famiglia. Questo dolore non fa altro che motivarmi, sempre più, e convincermi che l’azione sociale, politico amministrativa che, da anni, conduco, sia quella giusta”. Sono queste le parole pronunciate da Cesare Diana, presidente del Comitato “Città Domizia”, all’indomani dell’avvelenamento di Puffetta, la sua cagnolina, per mano di ignoti nella notte di martedì 28 febbraio.