Avvicinava le vittime con l’auto e gli strappava le borse. Arrestato rapinatore seriale

FRIGNANO – Nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli

Nord, i Carabinieri della Stazione di Frignano hanno eseguito un’ordinanza di



applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio del G.I.P. del Tribunaledi Napoli Nord, nei confronti di un uomo di anni 33, residente a Santa Maria Capua Vetere,gravemente indiziato per rapina aggravata e lesioni personali in danno di unaottantunenne e per furto con strappo in danno di una seconda donna.

Il provvedimento scaturisce dalle immediate indagini avviate dai militari dell’Arma a seguito

di una rapina e di un furto con strappo avvenuti in Frignano, in data 18/09/2019, a distanza

di circa un’ora l’una dall’altro, nel corso dei quali l’indagato, alla guida di una autovettura

modello Alfa 147 di colore grigio, avvicina le vittime strappando loro la borsa che

portavano al seguito impossessandosi del relativo contenuto. Nel primo episodio il reo,

esercitando violenza allo scopo di vincere la resistenza opposta dalla vittima

ultraottantenne, la strattonava energicamente così da cagionarne una rovinosa caduta al

suolo che le procurava lesioni personali giudicate guaribili in giorni 7.

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire a carico dell’ indagato un grave quadro

indiziario avvalorato dal GIP: in particolare, il riconoscimento da parte di una delle vittime,

il modus operandi pienamente sovrapponibile tra i due eventi, anche in relazione al luogo,

all’orario di commissione ed al veicolo utilizzato, il rinvenimento di parte della refurtiva

appartenente alla vittima del furto con strappo all’interno dell’auto dell’indagato in

occasione del suo arresto per altro episodio di rapina accertato il pomeriggio dello stesso

giorno in Mondragone commesso con le stesse modalità in danno di una terza vittima.