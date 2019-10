Avvocato 43enne muore improvvisamente. L’ultimo messaggio su facebook

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Terribile lutto ad Aversa, è morto, per un infarto fulminante, il noto avvocato Mario Liberti, 43 anni. Ieri presso la sua abitazione di Aversa, lo stimato penalista, di origine di Giugliano in Campania, si è sentito male, pare colpito da un infarto; nonostante i soccorsi per il 43enne non vi è stato più nulla da fare, era deceduto. L’uomo era da un anno convolato a nozze, esercitava la professione da tempo, era conosciuto per il suo impegno e per le sue doti umane, la sua dipartita ha sconvolto non solo due comunità, quella aversana e giuglianese, ma anche l’intera categoria forense, di Napoli Nord.

I funerali si terranno domani alle 11 nella chiesa di San Massimiliano Maria Kolbe a Casacelle. Questo il suo ultimo post su fb prima della tragedia, l’avvocato ironicamente scriveva: “La mattina non puoi sempre alzarti e correre. Ricordati che non sei nè gazzella e c’hai pure una certa età“.