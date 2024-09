Azienda leader nei cablaggi industriali cerca personale: sabato 12 ottobre a MADDALONI il Recruiting Day

Questa iniziativa, volta a favorire l’incontro tra talenti emergenti e aziende alla ricerca di nuove risorse

Sabato 12 Ottobre, dalle 10:00 alle 14:00, presso il KromLabòro Caserta FabLab di Maddaloni, si terrà un evento di grande rilevanza per il mondo del lavoro: il Talent Connect – Recruiting Day 2024. Questa iniziativa, volta a favorire l’incontro tra talenti emergenti e aziende alla ricerca di nuove risorse, vedrà la partecipazione di LAICA srl, un’azienda leader con oltre 40 anni di esperienza nella produzione e lavorazione di cablaggi industriali.

Un’opportunità per il Territorio

Questo evento rappresenta un’occasione unica per valorizzare le potenzialità dei giovani del territorio, offrendo loro la possibilità di confrontarsi direttamente con una realtà aziendale consolidata e innovativa come LAICA srl. È un’opportunità concreta per chi è in cerca del primo impiego o desidera avviare una carriera nel settore industriale, permettendo ai partecipanti di esplorare percorsi professionali stimolanti e di alto profilo. L’iniziativa non solo apre le porte ai giovani diplomati e professionisti qualificati, ma rappresenta anche un passo importante per il rafforzamento del legame tra le aziende locali e il contesto economico del territorio.

LAICA srl, da oltre quattro decenni, è sinonimo di qualità e affidabilità nel settore dei cablaggi industriali. Con una struttura operativa di 3.500 mq situata nel cuore del casertano, l’azienda si distingue per l’attenzione alla formazione continua del personale, alla professionalità, e alla capacità di sviluppare soluzioni su misura per clienti di rilievo. La partecipazione al Recruiting Day permetterà ai candidati di conoscere in dettaglio queste caratteristiche, mettendo in risalto le competenze necessarie per inserirsi in un contesto dinamico e in continua crescita.

LAICA srl ha scelto KromLabòro Caserta FabLab come sede del Recruiting Day grazie a una proficua collaborazione avviata da diversi mesi sui temi di ricerca e sviluppo nel settore industriale. Scelta inoltre motivata dalla forte vocazione del FabLab alla formazione sui temi della fabbricazione digitale e dal suo stretto rapporto con le istituzioni scolastiche del territorio. KromLabòro ha già dimostrato in passato la sua capacità di creare connessioni solide tra il territorio e il mondo del lavoro, collaborando con aziende di eccellenza locali, come dimostra la borsa di studio bandita in partnership con Fonderia Nolana. Questi elementi rendono il FabLab il contesto ideale per favorire l’incontro tra giovani talenti e opportunità lavorative di alto livello.

Questo evento non è solo una vetrina per i candidati, ma anche un motore di crescita per l’intera comunità locale. Attraverso l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, il Recruiting Day favorisce il rafforzamento delle competenze locali e stimola l’integrazione dei giovani nel tessuto economico del territorio. Creare un collegamento diretto tra la realtà aziendale e i giovani significa investire nel futuro, promuovendo lo sviluppo di nuove generazioni di professionisti capaci di contribuire attivamente alla crescita economica e sociale della regione.

Partecipazione e Registrazione

La partecipazione all’evento richiede l’invio del curriculum all’indirizzo e-mail [email protected] a partire dal giorno 10 Settembre 2024 fino al termine massimo del giorno 10 Ottobre 2024. In alternativa, è possibile inviare la propria candidatura visitando il sito ufficiale dell’evento: www.laicasrl.it. Il Numero massimo dei partecipanti alla selezione è di 30 persone. Tuttavia, l’organizzazione si riserva la possibilità di valutare ulteriori candidature in base alle necessità. L’evento avrà luogo presso la sede di KromLabòro Caserta FabLab in Via Roma 199 – Maddaloni (Ce)

Posizioni Ricercate:

Operaio di Produzione

Impiegato E-commerce

Impiegato Ufficio Tecnico

Talent Connect – Recruiting Day 2024 si presenta come una piattaforma strategica per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, facilitando l’ingresso nel mondo del lavoro per giovani talenti e professionisti qualificati. È una straordinaria occasione per il territorio, capace di influenzare positivamente il futuro professionale dei nostri giovani e di sostenere lo sviluppo locale attraverso l’integrazione di nuove competenze e risorse.

Programma della Giornata

10:00 – 10:30 | Accoglienza e Registrazione

I partecipanti saranno accolti presso il KromLabòro Caserta FabLab, dove riceveranno il welcome kit contenente informazioni sull’azienda.

10:30 – 11:00 | Presentazione Aziendale

LAICA srl aprirà l’evento con una presentazione introduttiva, illustrando la mission aziendale, i valori, e le opportunità di carriera. La presentazione sarà condotta dal CEO della LAICA, che risponderà anche a eventuali domande dei partecipanti.

11:00 – 11:30 | Q&A

Pitch su tematiche rilevanti come lo sviluppo delle competenze tecniche e trasversali richieste nel settore dei cablaggi industriali. Esperti dell’azienda condivideranno le loro esperienze e risponderanno alle domande dei candidati.

11:30 – 12:00 | Coffee break e Networking

I partecipanti potranno gustare un buffet leggero offerto dall’organizzazione, durante il quale avranno l’opportunità di fare networking con i rappresentanti aziendali e gli altri candidati presenti.

12:00 – 13:30 | Interviste Individuali e di Gruppo

Le sale del FabLab saranno dedicate ai colloqui individuali. I candidati avranno l’occasione di dimostrare le loro competenze e discutere delle loro esperienze professionali con i recruiter della LAICA srl.

13:30 – 14:00 | Networking e Chiusura

L’evento si concluderà con un’ultima sessione di networking, seguita da un discorso di chiusura e ringraziamento da parte del team organizzativo. I partecipanti riceveranno inoltre indicazioni sui prossimi passaggi del processo di selezione.