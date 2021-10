BALLOTTAGGIO A CASERTA – LE FOTO “Se l’amiamo la cambiamo”, Gianpiero Zinzi saluta i casertani dal gremito cortile del Palazzo del vescovo

A circa tre ore dalla chiusura di questa lunga campagna elettorale, comizio finale del candidato sindaco del centrodestra. Tanti i casertani che hanno risposto al suo appello.

CASERTA Tre ore e questa lunghissima campagna elettorale sarà finita. I due sfidanti al ballottaggio, Carlo Marino e Gianpiero Zinzi, proprio in questi minuti stanno per terminare la loro avventura a caccia del voto, delle preferenze necessarie per essere eletti sindaco di Caserta. Domenica e lunedì urne aperte (ci si potrà recare ai seggi domenica 17, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 18 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15): si decide il futuro del capoluogo. Sarà ancora il centrosinistra a trionfare con Marino, oppure vincerà l’onda del cambiamento rappresentata da Zinzi?

Intanto, stasera, comizi finali. Zinzi ha salutato i cittadini-elettori al Palazzo del Vescovo in corso Trieste. Una folla per lui che ha parlato dal palco, ripercorrendo questi giorni di campagna elettorale, ribadendo il suo fermo no al biodigestore voluto da Marino, sottolineando la sua ferma volontà di chiusura, senza più proroghe e deroghe, delle cave che insistono in città. Sul maxi schermo allestito nel cortile la scritta “Se l’amiamo, la cambiamo”, slogan che il candidato sindaco del centrodestra ha utilizzato in questa campagna elettorale.

Ovviamente, tra i tanti che hanno risposto al suo appello, anche i candidati ed i rappresentanti delle otto liste e dei partiti che lo sostengono. In prima fila la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga ed il commissario provinciale di Fdi, Marco Cerreto. Presenti anche il coordinatore provinciale di Forza Italia Carlo Sarro e Massimo Grimaldi, il leader provinciale della Lega Salvatore Mastroianni e tanti, tanti altri. I circa 200 posti a sedere, infatti, non sono bastati per i presenti (all’incirca 800).