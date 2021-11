Bandierina di Grimaldi a MONDRAGONE: il consigliere comunale Alessandro Pagliaro passa con Forza Italia

MONDRAGONE – Dopo diversi incontri e convinto del percorso ho aderito a Forza Italia. Fondamentale l’interlocuzione con il consigliere regionale Massimo Grimaldi e con i dirigenti di Mondragone”. Così il consigliere comunale di Mondragone Alessandro Pagliaro annuncia l’adesione a Forza Italia.

“Ho deciso di aderire al progetto di Forza Italia perché condivido i valori, perché è come un ritorno a casa, perché bisogna creare una alternativa seria nel nostro territorio. Per rilanciare la città. Con tanti amici, con i dirigenti locali – aggiunge – siamo già a lavoro per le prossime amministrative. Con tanti giovani, con i professionisti, i commercianti, gli operatori turistici e soprattutto con idee nuove. Con tutti loro e con il contributo importante di politici che conoscono e frequentano la nostra città come l’amico onorevole Massimo Grimaldi, vogliamo costruire cose interessanti per la nostra comunità”