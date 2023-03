Banditi in azione davanti al panificio Voglie Matte: bucano le gomme dell’auto e rubano borse e soldi

E’ accaduto ad un automobilista che si era fermato per fare la spesa e, al suo ritorno, è stato derubato del borsello e del suo contenuto.

CURTI Oramai sembra diventata una prassi, stando almeno alle denunce pubblicate sui social. Accade un po’ dovunque, ma è accaduto anche davanti al forno Voglie Matte di Curti, in via Fosse Ardeatine. Qui, alcuni malviventi hanno bucato gli pneumatici di un’auto in sosta. Quando l’ignaro automobilista è tornato verso l’auto e si accorto di avere le ruote a terra, in quel momento i banditi sono tornati in azione per sottrargli il borsello. Lui, il malcapitato di turno, ha pubblicato la sua denuncia sui social e, quasi sicuramente, ha sporto denuncia contro ignoti anche alle forze dell’ordine.