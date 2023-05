Banditi in azione nella notte: ripulito negozio di telefonia

Oggi l’attività è rimasta chiusa per quantificare l’ammanco

CELLOLE – Malviventi in azione, questa notte, su corso Freda a Cellole. Nel mirino dei malviventi è finito un negozio di telefonia e prodotti hi-tech.

I banditi, con volto coperto, sono riusciti a portare via diversi telefoni cellulari. All’ingente bottino si sommano i danni ed oggi l’attività è rimasta chiusa per quantificare l’ammanco. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione locale per risalire ai responsabili