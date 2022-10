Banditi in azione sulla 7 bis: “Lancio di pietre e manovre strane per derubare gli automobilisti”

CASAL DI PRINCIPE – Banditi in azione a ridosso dello svincolo per la Casal di Principe della 7bis. I soggetti a bordo di una 500 hanno provato asperonare un automobilista. Immediata la testimonianza sui social: “State attenti sulla Nola-Villa Literno ad una Fiat 500 di colore grigio scuro, compie manovre strane come se fosse in difficoltà o rallenta il flusso del traffico poi la classica botta con una pietra sulla vostra auto e scatta la classica richiesta di essere risarciti per un danno non provocato da voi.”

Sono due giovani con barba e carnagione olivastra, io li ho affrontato e li ho mandati a quel paese, ma qualche donna o persona anziana potrebbe essere facile preda di questi delinquenti. l’altro ieri è capitato a me in serata ed ho saputo successivamente che poco prima era successo anche ad altri amici.”