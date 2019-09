Bar distrutto da un incendio nella notte

PARETE – E’ stato arso dalle fiamme, provocate da un cortocircuito, il caffè Ducale di via Basile, a Parete. In cenere è andato il bancone, diverse sedie e alcuni tavoli all’interno del locale. Il cortocircuito di un degli elettrodomestici non ha lasciato scampo al bar, nonostante l’immediata richiesta di aiuta lanciata dai residenti della via, che hanno visto le fiamme partire dallo stabile.

Vigili del fuoco e carabinieri delle stazioni aversane sono giunti sul posto. I caschi rossi per sedare le fiamme, gli uomini dell’Arma, una volta spento il rogo, hanno appurato, con il supporto dei pompieri, la derivazione fortuita dell’incendio.