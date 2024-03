Bar frequentato da pregiudicati, scatta la chiusura

Venti i giorni di chiusura disposti

FRIGNANO – I Carabinieri della Stazione di Frignano, in quella località hanno notificato un provvedimento ex art. 100 tulps – nei confronti di un 32enne del posto, con cui è stata disposta la chiusura per gg. 20 del suo esercizio commerciale “bar”.

Il provvedimento è scaturito dai numerosi controlli effettuati dai carabinieri all’interno di quell’esercizio commerciale dove, in più di qualche circostanza, è stata constatata la presenza di soggetti con numerosi precedenti di polizia, talvolta trovati anche in possesso di stupefacenti.

In passato presso quell’esercizio commerciale sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie strutturali e documentali e il cui titolare diffidato alla rimozione delle non conformità riscontrate, nonché elevate sanzionati amministrativamente per l’installazione di apparecchi funzionanti privi di autorizzazione per l’utilizzo pubblico. Detto Bar già nel 2023 ebbe sospesa la licenza.