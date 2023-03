Battute omofobe nella famosa pizzeria Lioniello: “Non far entrare i gay”

Due avventori di sesso maschile avevano le unghie dipinte e tanto è bastato a provocare la battuta. Salvatore Lioniello racconta l’episodio sul suo profilo Facebook e annuncia: “Metterò lo smalto anch’io”

SUCCIVO – Ritenuti “gay” per le unghie smaltate. L’episodio è raccontato da Salvatore Lioniello, noto pizzaiolo di Succivo, sul suo profilo:

Oggi vi voglio raccontare una vicenda avvenuta ieri sera all’interno della mia pizzeria.

Sono solito durante il servizio, nei momenti in cui posso farlo, fare un giro in sala per conoscere i miei clienti ma soprattutto per avere un parere da parte loro sulle pizze che metto all’interno del mio menù e sul servizio svolto partendo dalla sala fino ad arrivare in cucina.

Ieri

sera, proprio mentre stavo parlando con dei clienti riguardo una nuova pizza introdotta nel menù primaverile, alcuni ragazzi mi chiamano da un altro tavolo.

Nel momento in cui mi sono avvicinato, due dei quattro clienti, scherzosamente, mi dicono di non fare entrare più le persone omosessuali facendo cenno verso un tavolo che gli stava affianco e facendomi notare come quei ragazzi avessero le unghie dipinte.

Lì

per lì non ho risposto e naturalmente infastidito, sono ritornato a lavorare dietro al banco. Una volta chiusa la pizzeria, sono tornato a casa ma il pensiero di quell’episodio non riusciva più ad uscirmi dalla testa ..

È proprio vero che la notte porta consiglio e infatti adesso dopo aver riflettuto sull’accaduto vorrei dire la mia a questi due ragazzi e a tutte le persone che stanno sempre a puntare il dito e a criticare soprattuto sull’ aspetto fisico e sulla sessualità di una persona.

Oggi sono stato dall’ estetista e ho deciso anche io di dipingere le mie unghie, ero indeciso tra alcuni colori, poi ho pensato di cambiare colore ogni settimana, proprio per fare incazzare tutti questi OMOFOBI dato che sono sempre stato contro i pregiudizi della gente nei confronti altrui.

Proprio con questo gesto voglio approfittare dei miei canali social per zittire tutta questa gente che agisce nella cattiveria, senza farsi i fatti propri pensando sempre di criticare e attaccare gli altri.

Inoltre vorrei ricordarvi che oggi giudicare e condannare una persona per il suo aspetto fisico o per il suo orientamento sessuale non vi farà diventare donne e uomini migliori e per lo più vivendo di pregiudizi non si arriverà mai da nessuna parte.

Nel 2023 non è assolutamente concepibile vedere delle persone prendersi gioco di altre solo per delle unghie colorate con lo smalto.

Beh come potete osservare proprio per protesta anche io da etero oggi ho colorato le mie unghie proprio per farvi capire che ogni persona può esprimere il proprio modo di essere senza dover avere paura di essere discriminata…

L’OMOFOBIA è una vera e propria VIOLENZA !!

P.S. Per una questione di igiene, quando lavoro e fin quando le terrò dipinte, metterò i guanti.