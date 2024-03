B&B abusivo e scatta l’ordine di demolizione, due fratelli nei guai

Hanno realizzato ampliamenti e modifiche della struttura preesistente senza autorizzazioni.

CASTEL VOLTURNO. Un B&B abusivo, che richiamava ospiti attraverso il passaparola, è ora oggetto dell’ordine di demolizione disposto dal funzionario dell’area urbanistica – demanio e abusivismo del comune di Castel Volturno.

I titolari, due fratelli, C.O. e S.O., rispettivamente di 44 e 40 anni, avevano, infatti, eseguito una serie di interventi, senza i titoli necessari a realizzare le opere di ampliamento e modifica di un fabbricato preesistente in via Sebastiano del Piombo, in località Baia Verde a Castel Volturno. I fatti sono stati accertati dagli agenti della polizia municipale diretti dal comandante Mimmo De Simone, congiuntamente al personale dell’Ufficio tecnico comunale.

Accertati gli abusi è stata disposta la demolizione dei manufatti illeciti e il ripristino dello stato dei luoghi.