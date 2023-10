BCC Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli: al via la campagna “Noi Soci BCC”

Concorso a premi con attribuzione di punti sulla base dei rapporti che il socio ha con la banca.

CASAGIOVE/CASERTA È partita oggi la nuova campagna “Noi Soci BCC”, il programma fedeltà del Gruppo Bancario ICCREA riservato alle Socie e ai Soci di tutte le BCC associate tra cui anche BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli. Il Consiglio di Amministrazione non ha esitato ad investire sul progetto per sviluppare e rafforzare i rapporti con la compagine sociale che oggi ha raggiunto la ragguardevole cifra di 4.563 tra persone fisiche e giuridiche.

Il primo requisito per poter partecipare alla campagna Noi Soci BCC, è essere Socio della banca ed avere attivato il Relax Banking (home banking). È un concorso a premi con attribuzione di punti sulla base dei rapporti che il socio ha con la banca. Per ogni prodotto o servizio che la BCC ha nel suo catalogo e che il socio acquista, dà diritto alla corresponsione di punti. I punti accumulati possono essere utilizzati per usufruire gratis di prodotti e/o servizi presenti nel catalogo o forniti da soci commercianti del territorio. Ad esempio, il solo essere Socio della BCC dà diritto all’attribuzione di punti, allo stesso modo, partecipare all’assemblea annuale dei soci, portare un amico in banca per farlo diventare socio, usare il bancomat, la carta di credito, o, altri servizi, prevedono il riconoscimento di punti. La partecipazione al progetto “NOI SOCI BCC” è gratuita, basta continuare ad usufruire ed acquistare prodotti e servizi della banca. Lo scopo è quello di fidelizzare ulteriormente i soci con spirito mutualistico tipico della cooperazione di credito. Dal Relax Banking, accedendo all’apposita area riservata, si può sfogliare il catalogo o scoprire in quali esercizi commerciali è possibile spendere i voucher abbinati ai punti. I punti accumulati possono anche essere devoluti in beneficenza. “La BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli è anche questo, – riferisce Roberto Ricciardi Presidente del CdA della BCC Terra di Lavoro – mettere al centro dei progetti le sue Socie e i Soci.”

Per partecipare alla campagna BCC SOCI è necessario attivare il Relax Banking.

Il regolamento di NOI SOCI BCC è sul sito della banca e in APP Relax Banking. Per ogni ulteriore informazione sull’iniziativa, ci si può rivolgere alle filiali della banca.

È stato attivato anche un servizio di assistenza unico nazionale dedicato a NOI SOCI BCC al seguente recapito 0267135724, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, esclusi i festivi.

BCC Soci Terra di Lavoro: è una operazione a premi promossa da BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli valida dal 4 ottobre 2023 al 4 ottobre 2024 per i destinatari aventi le caratteristiche dettagliate nello specifico regolamento consultabile su www.bccterradilavoro.it. Montepremi € 12.428,00 (iva esclusa).