BCC TERRA DI LAVORO. Un altro grande passo: apre la filiale di Nola

CASAGIOVE – La BCC Terra di Lavoro ha fatto dieci. Non si tratta del voto in pagella, neanche del Dieci e Lotto. Dieci è il numero di filiali che la banca con sede Casagiove ha attivato nei suoi anni. L’ultima in ordine di tempo è quella di Nola, la più a sud della decina.

Nola è un centro apicale per il commercio e l’economia campana, con l’Interporto e il Cis che hanno casa nella città nell’area nord di Napoli. Con l’apertura della nuova filiale, quindi, la BCC guidata dal presidente Roberto Ricciardi si avvicina sempre di più ai suoi clienti, accompagnandoli anche in un luogo economicamente rilevante come Nola.