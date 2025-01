Beccate a rubare in un supermercato: tre donne arrestate nel casertano

Rinvenuta, a seguito di perquisizione veicolare, merce provento di furto avvenuto poco prima a …

VALLE DI MADDALONI – Sono state fermate dai carabinieri a Valle di Maddaloni le tre donne di origine romena, tutte residenti a Napoli, e tratte in arresto per furto aggravato in concorso in un supermercato, mentre un’altra donna e un uomo, pure romeni, sono stati denunciati.

Il colpo messo a segno in un supermercato di Torrecuso non è passato inosservato al titolare del market che ha allertato i carabinieri. Accortisi di aver destato sospetto i cinque sono fuggiti a bordo di un’auto. Scattato l’inseguimento la banda è stata fermata a Valle di Maddaloni.

In seguito alla perquisizione del veicolo, i carabinieri hanno trovato numerosi generi alimentari e prodotti per l’igiene personale per un valore complessivo di oltre mille euro, oggetto di un furto avvenuto poco prima in un altro supermercato a Montesarchio.