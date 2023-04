Beccati mentre trasportano materiale rubato, in due nei guai

Denunciati per furto aggravato in concorso.

FRANCOLISE. A Francolise, sulla strada provinciale per Mondragone, i carabinieri della Stazione di Sant’Andrea del Pizzone, hanno deferito in stato di libertà, per furto aggravato in concorso, un 36enne di Cancello ed Arnone ed un 23enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale.

I militari dell’Arma, intervenuti a seguito di una segnalazione di furto in atto, hanno bloccato i due ladri mentre fuggivano a bordo di un furgone “piaggio” di proprietà dell’italiano denunciato, sul quale trasportavano 200 paletti in ferro sottratti da un terreno agricolo.

Il materiale rubato, interamente recuperato, è stato restituito all’avente diritto.