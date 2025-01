Bimba colpita da malore, trasportata d’urgenza al Santobono in elicottero

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

PIEDIMONTE MATESE – Un intervento d’emergenza ha coinvolto un’eliambulanza per soccorrere una bambina di una famiglia dell’alto Casertano, che nel primo pomeriggio di ieri, lunedì, ha accusato un malore improvviso.

I medici dell’ospedale di Piedimonte Matese, dove la bimba è stata inizialmente trasportata, in considerazione della condizione della paziente, hanno attivato la procedure per il trasferimento in elicottero presso la strutta ad hoc per infanti, l’ospedale Santobono di Napoli.

L’eliambulanza, come accade sempre in questi casa, ha raggiunto il campo di calcio della frazione di Sepicciano, a Piedimonte, non distante dall’ospedale.

Ad attendere il mezzo un’ambulanza proveniente dall’ospedale di Piedimonte Matese, dove si trovava la piccola.