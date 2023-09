Bimba muore a pochi giorni dal parto, medici sotto processo. LA STORIA

TEANO – Una famiglia casertana, composta da un uomo di Roccamonfina e una donna di Teano, stanno affrontando un processo, in qualità di parte civile, relativamente alla morte della loro bimba, spirata in grembo a pochi giorni dal parto.

Il fatto è avvenuto all’ospedale di Formia, struttura nella quale la coppia si recava per far seguire la gestazione della donna.

Ed è lì che si recarono al pronto soccorso, a causa di un malore improvviso accusato dalla gestante. Arrivata al pronto soccorso, furono eseguiti alcuni accertamenti e poi mandata a casa perché, secondo i medici, sia la donna, sia la piccola stavano bene.

E secondo la famiglia non fu così, perché la donna si sentì male di nuovo a poche ore di distanza dalla visita e, tornata in ospedale, scoprì che la figlia che aveva in grembo era spirata.

Da qui la denuncia, le indagini e il processo che proprio nelle scorse ore ha visto parlare il perito tecnico nominato dal tribunale.

Il Ctu, nella sua relazione emersa nell’ultima udienza, ha dato manforte alla tesi della coppia sul caso di malasanità e sui tempi e i metodi di quegli accertamenti, ritenuti superficiali.