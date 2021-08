Bimbo beve dalla fontanella comunale e accusa dolori lancinanti. Ma l’acqua è potabile?

CALVI RISORTA – Nel rione San Nicola c’è una fontanella comunale e qualcuno si chiede: ma sarà potabile? Nei giorni scorsi un bambino, dopo aver bevuto alla fontanella comunale del rione accusava dolori allucinanti, al punto da stare malissimo. Veniva sottoposto ad un accertamento strutturale presso un centro radiologia privata di Teano. I genitori affermano che a loro giudizio il piccolo figlio potrebbe essere stato contagiato dal batterio della salmonella. Anche se un primo sospetto è ricaduto subito su un eventuale attacco di appendice, che fortunatamente non era. Sarebbe veramente opportuno che il comune di Calvi Risorta disponga per tramite l’Asl un’indagine e soprattutto l’analisi dell’acqua per capire se l’acqua che esce da quella fontanella è potabile.